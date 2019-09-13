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Политика ,  
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Зеленский увидел несчастье украинцев в пустых стульях за семейным столом

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве рассказал, почему украинцы несчастливы. Трансляция мероприятия доступна на канале НАШ.MAKCI-ТВ в YouTube.

Зеленский отметил, что для большинства людей счастье — это семья. Однако, собираясь за семейным столом, украинцы несчастливы.

«Потому что за этим столом есть пустые стулья. Первый принадлежит тому, кто сейчас защищает страну на востоке. А для тысячи украинских семей этот стул останется пустым навсегда», — сказал он.

Второй пустой стул, по его словам, принадлежит тому, кто уехал из Украины на заработки. «Так он регулярно присылает семье деньги, которых будет достаточно для счастья его жене, родителям, детям, ему самому — кандидату наук, который собирает яблоки», — описал трудового мигранта Зеленский.

Также в качестве причин несчастья украинцев Зеленский назвал низкую пенсию, бедность, несовершенства системы здравоохранения и образования, отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса и коррупцию.

В феврале Госстат Украины сообщил, что за 2018 год численность населения страны уменьшилась на 233,2 тыс. человек. При этом темпы сокращения населения опередили показатели 2017 года.
 

Теги: Владимир Зеленский, Украина
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