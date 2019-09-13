Спасатели и дорожники сообщили детали о ДТП с мостом на «бетонке» А107

Спасатели и дорожники сообщили детали о ДТП с мостом на «бетонке» А107

Рухнувший мост в районе населенного пункта Селятино на трассе А107, в который врезался грузовик, не был открыт для пешеходов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

«Это пешеходный переход, который еще не введен в эксплуатацию. Он находится на отрезке ЦКАД-5, где идет реконструкция дороги», — пояснили в пресс-службе и отметили, что пешеходов там быть не могло.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщило, что грузовик, который врезался в мост, перевозил две пустые металлические емкости. Как передает агентство, для освобождения проезжей части задействованы три автомобильных крана.

Ранее стало известно, что в Подмосковье на трассе А107 в районе населенного пункта Селятино грузовик задел надземный пешеходный переход, после чего тот обрушился. Движение трассы было перекрыто в обе стороны. На месте также работали правоохранительные органы.