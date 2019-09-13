Ученые нашли самую грязную мировую валюту

Ученые из Турции, Германии и Нидерландов установили, банкноты какой мировой валюты являются самыми грязными в мире. За это исследование они получили Шнобелевскую премию в области экономики, сообщается на сайте мероприятия.

Их целью было выяснить, деньги какой страны лучше всего передают вредные бактерии. Согласно данным исследования, самыми грязными банкнотами оказались румынские леи.

Ученые пришли к выводу, что на выживаемость и размножение бактерий влияют уровень гигиены в обществе, поведение людей, уровень устойчивости жителей страны к противомикробным препаратам, а также тип бумаги. По данным исследования, на выживание бактерий на румынских леях повлияло то, что они изготовлены из пластика для долговечности.

Церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете. Награду в области медицины получил итальянец Сильвано Галлусу. Он выяснил, что пицца может помочь организму справиться с некоторыми болезнями, однако при этом она должна быть приготовлена и съедена в Италии.