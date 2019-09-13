Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений. Результаты опубликованы на сайте организации.

Лидером в рейтинге остался Samsung Galaxy S10+, на верхние строчки также попали Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

В ходе испытаний хорошие результаты показали OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, а также Samsung Galaxy A80. Помимо них обновленный рейтинг пополнили Honor 20 lite (3,412 балла), Huawei P30 lite (3,398 балла) и P Smart Z (3,312 балла), Alcatel 3 (3,057 балла), а также Asus Zenfone Max M2 (3,139 балла).

Все смартфоны проходят тестирование в одинаковых условиях по 231 параметру. Рейтинг составляется с учетом оценки устройства по пятибалльной шкале. В настоящее время каталог Роскачества позволяет потребителям сравнить 368 моделей.

В июне этого года в топ-10, по версии Роскачества, вошли две модели от Huawei: P30 (пятая строчка рейтинга) и P30 Pro (восьмая строчка), все остальные позиции занимала продукция Apple и Samsung. Среди параметров оценки телефонов основными являются показатели камеры и видео, дисплея и производительности устройства.