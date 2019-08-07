Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» подало в суд на певца Филиппа Киркорова из-за долга за питание для труппы во время репетиций и концертов в прошлом году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елену Крылову, пресс-секретаря управления делами президента России, в структуру которого входит комбинат.

По словам Крыловой, комбинат неоднократно направлял певцу акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды, но этого так и не произошло.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81 889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны в письменном виде предоставить доказательства и необходимые документы до 27 августа.