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Discovery $37 (+23,58%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+39,21%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
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Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» подало в суд на певца Филиппа Киркорова из-за долга за питание для труппы во время репетиций и концертов в прошлом году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елену Крылову, пресс-секретаря управления делами президента России, в структуру которого входит комбинат.

По словам Крыловой, комбинат неоднократно направлял певцу акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды, но этого так и не произошло.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81 889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны в письменном виде предоставить доказательства и необходимые документы до 27 августа.

Теги: Филипп Киркоров, Арбитражный суд
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