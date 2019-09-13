Рейс из Новосибирска в Симферополь дважды отложили из-за неисправности

В новосибирском аэропорту Толмачево рейс в Крым задержался по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Вылет рейса задерживался по техническим причинам. Рейс вылетел в 00:36 (10:36 мск 12 сентября)», — сказали в пресс-службе.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По данным ведомства, самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 должен был вылететь из Новосибирска в Симферополь 12 сентября в 17:45 (13:45 мск). Отмечается, что пассажиры вылетели на резервном борте.

В авиакомпании S7 «РБК Новосибирск» рассказали, что во время посадки в самолете обнаружили неисправность гидронасоса. В пресс-службе добавили, что на время работы технических специалистов пассажиров высадили из лайнера. Однако впоследствии во время разгона на взлетно-посадочной полосе датчик неисправности сработал повторно. В результате командир воздушного судна решил вернуться на место стоянки.