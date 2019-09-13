Эксперты увидели рост повседневных трат россиян в августе на 11%

Повседневные траты россиян в августе выросли на 11% в годовом выражении, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое цитирует «РИА Новости».

Отмечается, что такой рост более чем 2,5 раза превзошел накопленную за этот же год инфляцию в 4,3%. «Более того, величина реальных расходов в минувшем августе уступила только мартовскому показателю текущего года и оказалась равна майскому значению 2015 года», — уточняет «Ромир». По сравнению с июлем, когда расходы традиционно низки, траты населения увеличились на 4,9%.

Кроме того, исследователи обнаружили рост цен в августе на непродовольственные товары. «Доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. То есть больше затрат пришлось на непродуктовые категории», — пояснил президент «Ромира» Андрей Милехин.

На сайте «Ромира» говорится, что это эксклюзивный представитель исследовательской ассоциации Gallup в СНГ. Данные холдинга базируются на информации о потреблении 40 тыс. россиян в 220 городах страны.