Минпросвещения отреагировало на запрет посещать школу из-за прически

Внешний вид школьников должен соответствовать нормам делового стиля, но учебное заведение не может препятствовать доступу детей к обучению. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

По данным ведомства, одежда учащихся школ должна носить светский характер, это закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов.

«Отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу, что также подчеркнуто и в позиции регионального министерства образования Красноярского края», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи Красноярского края организовали проверку, после того как администрация школы в Сосновоборске предложила перевести четвероклассника на домашнее обучение из-за отказа сменить прическу. По данным местных СМИ, мальчик отрастил себе «хвостик», подражая шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу.