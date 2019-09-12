Россиянин заявил о похищении его сына семьей «шпиона ЦРУ»

Евгений Агафонов заявил RTVI, что он является родным отцом ребенка, который уехал в США вместе с семьей предполагаемого агента американских спецслужб Олега Смоленкова.

По словам Агафонова, мальчик жил в семье его экс-супруги Антонины и Олега Смоленкова. С 2017 года они уехали в Черногорию. Агафонов утверждает, что ребенка увезли из России обманом, а жена всячески препятствовала их общению по телефону.

По истечении срока, на который Агафонов дал согласие на выезд, он обратился в правоохранительные органы с заявлением, что ребенок не вернулся на родину в срок. На основании заявления было возбуждено уголовное дело, отметил он.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Российские СМИ со ссылкой на спецслужбы передавали, что этим человеком был Олег Смоленков. В 2017 году он вместе с женой и детьми уехал на отдых в Черногорию, откуда не вернулся.

Позднее NBC сообщал, что Смоленков под собственным именем живет недалеко от столицы США и находится под охраной правительства.