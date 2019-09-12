Медведев объявил о подготовке новой системы управления госфинансами

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе Московского финансового форума, что поручит министерствам до 1 октября разработать новую систему управления государственными финансами. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В ближайшие несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года», — сказал Медведев.

Тот тип управления, который применяется в рамках национальных проектов, запущенных для исполнения майского указа президента, будет распространен на все государственные программы, то есть на всю систему госуправления, заявил глава правительства России.

Премьер-министр отметил, что новый подход позволит системе принятия решений стать более гибкой и быстрее реагировать на изменяющиеся условия.

«Конечно, ничего этого невозможно достичь без сквозной цифровизации процессов, без перевода системы принятия решений, мониторинга и последующего контроля на единую цифровую платформу», — добавил Медведев.