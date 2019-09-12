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В Генпрокуратуре заявили о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Власти Соединенных Штатов еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов, передает ТАСС.

Ведомство провело «правовой анализ закона Магнитского», одно из положений которого предусматривает финансирование «фонда противодействия влиянию России». По его словам, в 2018–2019 годах данному фонду передали $250 млн для «кибератак в странах НАТО и ЕС».

«Еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже предвидели, что будут планировать поддержку СМИ и неправительственных организаций, чтобы участвовать во вмешательстве в наши внутренние дела», — сказал Завалунов.

Он также отметил, что в 2019 году была признана нежелательной деятельность трех иностранных организаций, угрожающих безопасности России во время выборов. Речь идет о фонде «Свободная Россия», Канадском всемирном конгрессе украинцев и Атлантическом совете (США).

В начале августа Совет Федерации нашел следы иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. В качестве примера называлась публикация на странице посольства США в России в соцсети Twitter карты с маршрутом несанкционированной акции в Москве 3 августа. В Госдуме создали специальную комиссию по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы.

Теги: Генпрокуратура, США, вмешательство
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