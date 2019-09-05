Facebook запустила сервис знакомств в США

Сервис онлайн-знакомств Facebook теперь станет доступен пользователям из США. Об этом говорится в сообщении соцсети.

США стали 20-й страной, интернет-пользователи которой получили доступ к сервису Dating. Ранее он появился в Аргентине, Канаде, Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме и др.

Пользоваться Facebook Dating смогут американцы старше 18 лет, обладающие аккаунтом в Facebook. Они получат возможность создать профиль, не выходя из мобильного приложения социальной сети. Вместе с тем разработчики сообщили, что аккаунт будет автономен от основной страницы пользователя.

Сейчас в профиль в Dating можно интегрировать свои посты из Instagram. В компании также заявили, что к концу года появится возможность добавлять в свой профиль сторис из Facebook и Instagram. Сервис также позволяет добавлять своих друзей и подписчиков из обеих социальных сетей в список Secret Crush («Тайная влюбленность»).

Dating подбирает анкеты других пользователей на основании предпочтений и интересов, указанных владельцем профиля. Чтобы связаться с владельцем понравившегося профиля, достаточно оставить комментарий или нажать кнопку «лайк». Для повышения безопасности разработчики предусмотрели возможность отправки информации о предстоящем свидании человеку, которому доверяет пользователь.