В Минфине объяснили возражения против повышения возраста покупки алкоголя

В Минфине объяснили причины негативного отзыва на инициативу Минздрава повысить возраст, с которого разрешается приобретать алкоголь.

Министерство финансов выступает против идеи повысить планку до 21 года, так как в задачи ведомства входят развитие отрасли и рост легальных продаж. Об этом заявил РБК замминистра финансов Илья Трунин в кулуарах Московского финансового форума.

«Мы не поддерживаем. А зачем? Мы отвечаем за развитие алкогольного рынка и должны его защищать, поэтому любое ограничение для нас негативно, это повредит алкогольной отрасли», — сказал он.

Трунин пояснил, что в показатели эффективности работы министерства заложено развитие алкогольной отрасли. «Рост легальных продаж — то, к чему мы должны стремиться», — заметил он.

Минздрав выступает за повышение нижней возрастной планки покупки алкоголя с 18 до 21 года. Ведомство разработало поправки в законодательство, согласно которым продажа алкоголя крепостью более 16,5% лицам в возрасте до 21 года будет запрещена. Как сообщила на ВЭФе глава ведомства Вероника Скворцова, соответствующий законопроект может быть принят парламентом до конца года.