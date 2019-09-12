Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами

Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами

В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Индустриальный на ул. Выселковская поступило в службу в 10:44 мск. Спустя две минуты на место прибыло первое подразделение пожарных. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

К тушению были привлечены 70 человек и 25 единиц техники, в том числе 45 сотрудников и 15 единиц МЧС. В 11:50 пожарным удалось локализовать возгорание, а к 12:24 пожар был потушен.

Накануне в населенном пункте Жданово Иркутской области загорелся цех деревообработки. Площадь возгорания составила 900 кв. м. Пожар тушили 15 человек, привлекалось также четыре единицы техники.



