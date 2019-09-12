У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло

У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло

Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполняющего рейс Анадырь — Хабаровск, сообщил, что у лайнера в полете треснуло стекло боковой форточки в кабине пилотов, передает ТАСС.

«На прочность стекла это не влияет, полет продолжается. Будет штатная посадка в аэропорту Хабаровска в 20:00 (13:00 мск) без привлечения аварийных служб», — сообщил агентству представитель пресс-службы воздушной гавани Хабаровска.

Самолет вылетел из Анадыря в 17:55 (8:55 мск), прилет, согласно расписанию, планируется в 20:05 (13:05).

РБК направил запрос в авиакомпанию «Якутия». В пресс-службе аэропорта Хабаровска на звонки РБК не ответили.

20 августа вылетевший в Мюнхен из Санкт-Петербурга самолет Lufthansa долетел до эстонской границы, после чего экипаж принял решение вернуться обратно. Причиной стала появившаяся на ветровом стекле трещина. На борту Airbus A321 находился 141 пассажир.

