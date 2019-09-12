Полиция завела дело после передачи школьницей цыганке 1,4 млн руб.

Полиция завела уголовное дело после сообщений о том, что в Москве девочка передала двум женщинам сбережения родителей в размере 1,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте столичного Главного следственного управления СК.

По данным ведомства, женщины вошли в доверие к девочке и убедили ее передать им деньги. Дело возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество).

Руководитель ГСУ по Москве Андрей Стрижов поставил вопрос об изъятии дела из органов полиции и передаче его для расследования в следственные органы.

Накануне «Комсомольская правда» сообщила, что две цыганки подошли к 12-летней девочке в парке и попросили ее показать, где находится ближайшее отделение банка, а потом обменялись c ней телефонами. Одна из женщин звонила девочке на протяжении следующих дней и в итоге убедила передать ей все деньги, которые были в квартире. После этого женщина скрылась.