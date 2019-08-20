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OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
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Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных

В учениях «Центр-2019», который пройдут в сентябре, примут участие около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Вместе с российски военными в маневрах поучаствуют их коллеги из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Учения пройдут в два этапа — в рамках первого органы военного руководства отработают управление войсками в ходе борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападение, а также ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара и наступлении на условного противника.

Основные действия учений пройдут на восьми полигонах, среди которых общевойсковые «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чербаркульский», «Юргинский», «Алейский», а также полигоны войск ПВО — «Ашулук» и «Сафакулево». «На полигонах государств — партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — добавили в Минобороны.

Кроме того, учения затронут акваторию Каспийского моря, где будут отрабатывать содействие сухопутным войскам, оборону морских коммуникаций и морской экономической деятельности.

Теги: Минобороны, военные учения
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