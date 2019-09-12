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Общество ,  
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Дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка вернули прокурорам

Мировой судья Ленинского района Томска удовлетворил ходатайство прокуратуры и вернул на дополнительное расследование дело подростка, который, по версии следствия, несколько раз ударил по капоту автомобиля после того, как машина задавила его щенка. Об этом РБК рассказал отец юноши Евгений Сафронов.

«Дело вернули в прокуратуру. Я так понял, дело будут рассматривать заново, хотя мы надеемся на лучшее и что дело в суд не вернут», — пояснил отец мальчика.

Ранее стало известно, что в МВД открыли уголовное дело в отношении 16-летнего Данилы Сафронова, который несколько раз ударил по капоту автомобиля, задавившего его щенка. Сотрудники ДПС не стали открывать административное дело на водителя, аргументировав это тем, что собака была без поводка, сообщал отец подростка. По его словам, водитель уехал с места происшествия и сам подал заявление участковому на возмещение причиненного ущерба.

Расследование дела завершилось 6 сентября. Данилу Сафронова обвиняют по ч. 1 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Ущерб владельцу машины оценили в 14 тыс. руб.

Теги: новости РБК, суд, уголовное дело, Томск
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