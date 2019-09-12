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СК начал проверку после наезда электрички на двух мужчин в Подмосковье

Следователи начали проверку по факту гибели одного мужчины и травмирования второго на Павелецком направлении Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 11 сентября. Мужчины пытались забраться на платформу станции «Ленинская», когда их сбила проезжающая электричка «Москва — Ожерелье». В результате мужчина 1993 года рождения умер на месте происшествия, второй был госпитализирован.

Ранее в сентябре поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку близ станции Лобня в Московской области. Поезд следовал из Одинцово по направлению Лобни. Она переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом.

Теги: Московская область, электричка, транспорт
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