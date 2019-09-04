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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Электричка насмерть сбила подростка возле станции «Лобня» в Подмосковье

Поезд насмерть сбил велосипедистку 2004 года рождения вблизи станции «Лобня» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что инцидент произошел на перегоне между станциями «Лобня» и «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Время трагедии не приводится.  

Электропоезд следовал из Одинцово в направлении Лобни. По предварительным данным, 15-летняя девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом.  

Следственное управление на транспорте СК России инициировало доследственную проверку по факту гибели подростка на железнодорожных путях. В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято решение.     

В конце июля на Казанском направлении МЖД два подростка попали под поезд. ЧП произошло на станции Шатурторф в Подмосковье. Тогда несовершеннолетние перебегали пути, оба погибли.    

Теги: МЖД, железнодорожная станция, подросток
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