Электричка насмерть сбила подростка возле станции «Лобня» в Подмосковье

Поезд насмерть сбил велосипедистку 2004 года рождения вблизи станции «Лобня» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что инцидент произошел на перегоне между станциями «Лобня» и «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Время трагедии не приводится.

Электропоезд следовал из Одинцово в направлении Лобни. По предварительным данным, 15-летняя девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом.

Следственное управление на транспорте СК России инициировало доследственную проверку по факту гибели подростка на железнодорожных путях. В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято решение.

В конце июля на Казанском направлении МЖД два подростка попали под поезд. ЧП произошло на станции Шатурторф в Подмосковье. Тогда несовершеннолетние перебегали пути, оба погибли.