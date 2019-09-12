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В Росстате назвали средний возраст россиянина

Средний возраст россиянина составил 40 лет, говорится в исследовании Росстата по данным на 1 января 2018 года, сообщает телеканал RT.

За последнее десятилетие средний возраст жителя страны вырос на 1,2 года — по данным Росстата, в начале 2009 года показатель равнялся 38,8 года. Средний возраст женщин в 2018 году был на пять лет больше, чем у мужчин, 42,41 и 37,26 года соответственно.

В тройку самых молодых регионов вошли Чечня (28,68 года), Тува (29,75 года) и Ингушетия (31,55 года). Наиболее высокий средний возраст отмечен в Тамбовской области (43,4), за ней следуют Тульская (43,31) и Рязанская (42,79) области. В столице показатель равен 42,3 года.

По словам эксперта РАНХиГС Андрея Коротаева, 40 лет — это показатель, характерный для большинства развитых стран. Средний возраст в будущем повысится, поскольку на показатель влияет низкая рождаемость, отметил Коротаев. «Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних», — пояснил эксперт, добавив, что движение в сторону повышения среднего возраста жителей характерно для многих стран.

В конце июня ООН прогнозировала увеличение медианного возраста в России (возраст жителя, выбранного таким образом, что ровно половина населения будет старше, а половина — младше) с 39,6 года в 2020 году до 44 лет к 2035 году. Сейчас российское население «старше», чем в целом на планете, — общемировой медианный возраст равен 30,9 года. В группу «пожилых» стран входят не только Россия, но и все европейские страны Европы (Украина — 41,2 года, Франция — 42,3, Германия — 45,7).

Теги: Росстат, демографические показатели
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