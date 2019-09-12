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Глава СПЧ предложил создать единый избирательный фонд для всех кандидатов

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов предложил создать общий избирательный фонд, из которого будут финансироваться кампании всех кандидатов на выборах. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов», — сказал он.

По его словам, средства из фонда должны распределяться между кандидатами поровну. Федотов рассказал, что миниторинговая рабочая группа СПЧ готова представить президенту доклад по итогам единого дня голосования. Он отметил, что в нем также содержатся предложения по изменению законов о сборе подписей и их проверки.

Помимо этого глава СПЧ предложил сделать равное число билбордов или общие билборды, на которых будут изображены все кандидаты. По его словам, в настоящее время существует конкуренция «денежных мешков», так как у кого из кандидатов больше средств, тот может позволить себе больше выступлений в СМИ, билбордов, более дорогих политтехнологов и сборщиков подписей.

Ранее в сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обсудить изменение системы сбора подписей и их проверки, а также муниципального фильтра. При этом она отметила, что избирательной системе не нужны кардинальные реформы. Изменить законодательство о муниципальном фильтре также предлагала глава ЦИК Элла Памфилова.

Теги: СПЧ, Михаил Федотов, выборы
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