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Парламент Швейцарии одобрил отпуск по уходу за новорожденными для отцов

Национальный совет Федерального собрания Швейцарии большинством голосов поддержал законопроект о предоставлении отпуска по уходу за новорожденным для отцов. Об этом сообщает Le Temps.

Отпуск будет длиться две недели. Издание отмечает, что на его финансирование будет выделяться 230 млн франков. Средства будут выплачиваться за счет пособий по потере дохода.

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Телеканал RTS добавляет, что за проект проголосовали 129 парламентариев, а 62 человека высказались против. Отпуск можно будет взять в течение шести месяцев после рождения ребенка. Максимальная сумма выплат составит 196 франков в день.

При этом инициатива «За разумный отпуск по уходу за ребенком — для всей семьи» требовала ввести 20-дневный отпуск по уходу за детьми, который можно было бы использовать в течение года после рождения ребенка. Однако предложение отклонили.

Теги: Швейцария, отпуск по уходу за ребенком, отец
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