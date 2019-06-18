Большинство россиян заявили о способностях мужчин по воспитанию детей

Большинство россиян (70%) считают, что отцы могут вести домашнее хозяйство и воспитывать детей не хуже матерей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

В основном такого мнения придерживаются женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%).

При этом большинство женщин (65%) и мужчин (55%) против того, чтобы отцы уходили в отпуск по уходу за ребенком. Треть мужчин (42%) при этом согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены.

У 65% опрошенных нет в окружении пар, в которых основные функции по воспитанию детей выполняет отец. При этом у 10% респондентов есть знакомые семьи, в которых матери в основном заняты зарабатыванием денег, а отцы ведут хозяйство. Еще у 12% опрошенных есть знакомые мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей.

Также 48% россиян считают отца основным добытчиком в семье, а 47% не отводят эту роль важнее воспитания детей.