Большинство россиян заявили о способностях мужчин по воспитанию детей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 -0,06 EUR Бирж. 71,92 -0,24 Brent 60,65 -1,65% USD Нал. 64,72 63,93 EUR Нал. 72,50 71,68 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1192 -0,0024 BTC/USD Бирж. 9 232,70 -112,50 IMOEX 2 734,65 +0,01% RTSI 1 340,61 -0,02% DJIA 26 112,53 +0,09% Nasdaq 7 845,02 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Евро/Рубль ₽74,73 (+3,9%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+3,77%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Евро/Рубль ₽74,73 (+3,9%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+3,77%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 12:31
Как магазины приучают покупателей к ответственному потреблению Зеленая экономика, 14:30  Несметное богатство: зачем застройщикам искусственный интеллект Pro, 14:30 ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили Общество, 14:30 Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным Общество, 14:28 Растут не на деревьях: 5 способов бесплатно получить криптовалюту Крипто, 14:26 Избранный круг: как покупатели элитного жилья выбирают соседей РБК и Элитная недвижимость, 14:21 В Госдуме раскритиковали исполнение правительством нацпроектов Экономика, 14:20 Верховный суд ликвидировал семь партий по иску Минюста Политика, 14:14 Песков заявил о схожих позициях Зеленского и Порошенко в отношении России Политика, 14:13 Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии» Технологии и медиа, 14:06 Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку Бизнес, 14:06 Шах и джаз: чем порадует второй фестиваль Chess & Jazz Стиль, 13:54 Бывший генсек РФС допустил перенос ЧМ-2022 после скандала с Платини Спорт, 13:51 Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры РБК и Экспострой на Нахимовском, 13:51
Общество ,  
0 
Большинство россиян заявили о способностях мужчин по воспитанию детей

Большинство россиян (70%) считают, что отцы могут вести домашнее хозяйство и воспитывать детей не хуже матерей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

В основном такого мнения придерживаются женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%).

При этом большинство женщин (65%) и мужчин (55%) против того, чтобы отцы уходили в отпуск по уходу за ребенком. Треть мужчин (42%) при этом согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены.

У 65% опрошенных нет в окружении пар, в которых основные функции по воспитанию детей выполняет отец. При этом у 10% респондентов есть знакомые семьи, в которых матери в основном заняты зарабатыванием денег, а отцы ведут хозяйство. Еще у 12% опрошенных есть знакомые мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей.

Также 48% россиян считают отца основным добытчиком в семье, а 47% не отводят эту роль важнее воспитания детей.

Общество
В России предложили создать «отцовский капитал»

Россияне также отметили роль отца в воспитании уважения к женщине (33%), ответственности и умении держать слово (27%), мужестве и отваге (24%), трудолюбии (20%). Согласно опросу, в случае развода недопустимо ограничивать общение отца или матери с ребенком (90%).

Опрос ВЦИОМа проводился 14 июня, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

В конце мая Общественная палата предложила ввести новую субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Размер «отцовского капитала» хотят сделать аналогичным материнскому: 453 тыс. руб.

Теги: ВЦИОМ, опрос, родители, воспитание детей
Материалы по теме
Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Общество
В России предложили создать «отцовский капитал»
Общество
ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter