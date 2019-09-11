Швейцарская New Stream Trading подала в суд на Антипинский НПЗ и Сбербанк

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и Сбербанком. Исковая сторона полагает, что ответчики нанесли ей ущерб в сотни миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Причиной обращения компании в суд стал «значительный ущерб», причиненный NST дефолтом Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за нее, а также действия Сбербанка, который выступает в качестве основного кредитора завода.

В связи с этим New Stream Trading считает необходимым «отстаивать свои права и восстанавливать свою репутацию», отметив, что «всегда работала в соответствии с действующими законами и правилами».

3 сентября Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства. Сумма исковых требований по этом делу составила 346,4 млрд руб. В мае 2019 года, когда было подано заявление о банкротстве предприятия, завод в счет задолженности по кредиту перешел под управление Сбербанка.

