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Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы

Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая. Об этом сообщает ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В сентябре 2016 года Шулаю предъявили обвинение в совершении преступлений по ст. ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Оглашая приговор, судья Сергей Рябцев сообщил, что другой фигурант дела, бизнесмен Евгений Тарасов был признан виновным в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Так как Тарасов 2,5 года пробыл в СИЗО и позже был переведен под арест, то суд зачел этот срок в качестве отбытия наказания.  Предприниматель был освобожден в зале суда.

Материал дополняется

Теги: «Лефортово», злоупотребление полномочиями
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