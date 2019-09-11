Хинштейн сообщил о планах Билана подарить Самаре два монитора для клиники

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил, что певец Дима Билан подарит Самаре два монитора пациента для областной детской клинической больницы. Об этом депутат сообщил в своем Twitter.
«Пока власти решают с датой «покаянного» концерта Билана в Самаре, определились с медоборудованием, которое он обещал подарить городу: два монитора пациента для областной детской клинической больницы имени Ивановой», — написал Хинштейн, отметив, что решение поддержали городские власти и продюсер Билана Яна Рудковская.
Депутат также опубликовал обращение главного врача больницы, в котором обосновывается необходимость приобретения мониторов.
Ранее жители Самары пожаловались, что на концерте в честь празднования Дня города 8 сентября Билан вел себя неадекватно, показывал неприличные жесты и не попадал под фонограмму.