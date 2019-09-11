СМИ сообщили о шести пострадавших при нападении на предприятие во Флориде

СМИ сообщили о шести пострадавших при нападении на предприятие во Флориде

Неизвестный совершил нападение на сотрудников предприятия в Таллахасси, штат Флорида, в результате чего несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на территории частной компании Duke Industries. В полиции отметили, что подозреваемый в нападении задержан.

Телеканал WCTV (аффилированный с CBS), ссылаясь на представителя местной больницы, передает, что в медицинское учреждение поступили шесть человек, пострадавших на фабрике Duke Industries. У всех диагностированы ножевые ранения.

Очевидцы происшествия сообщили телеканалу WCJB, что нападение совершил бывший сотрудник компании. Они рассказали, что некоторое время назад он был уволен.