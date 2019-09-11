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СМИ сообщили о шести пострадавших при нападении на предприятие во Флориде

Неизвестный совершил нападение на сотрудников предприятия в Таллахасси, штат Флорида, в результате чего несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на территории частной компании Duke Industries. В полиции отметили, что подозреваемый в нападении задержан.

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Телеканал WCTV (аффилированный с CBS), ссылаясь на представителя местной больницы, передает, что в медицинское учреждение поступили шесть человек, пострадавших на фабрике Duke Industries. У всех диагностированы ножевые ранения.

Очевидцы происшествия сообщили телеканалу WCJB, что нападение совершил бывший сотрудник компании. Они рассказали, что некоторое время назад он был уволен.

Мотивы нападавшего полиция пока выяснить не смогла. Ведется расследование инцидента.

Теги: Флорида, ножевые ранения, пострадавшие
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