Общество , 11 сен, 17:20
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Два человека на борту упавшего в США грузового самолета погибли
Два человека, которые находились на борту грузового самолета, разбившегося рядом с аэропортом Толедо Экспресс в американском штате Огайо, найдены мертвыми. Об этом сообщает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию порта Толедо-Лукас, который владеет воздушной гаванью.
Ранее их судьба была неизвестна.
Грузовой самолет, перевозивший автозапчасти из города Миллингтон в штате Теннесси, разбился около 3:00 (10:00 мск) 11 сентября в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс в Огайо.
По данным телеканала, службы аэропорта не получили от самолета сигнала о бедствии. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, весь самолет был уже охвачен огнем.