Два человека на борту упавшего в США грузового самолета погибли

Два человека на борту упавшего в США грузового самолета погибли

Два человека, которые находились на борту грузового самолета, разбившегося рядом с аэропортом Толедо Экспресс в американском штате Огайо, найдены мертвыми. Об этом сообщает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию порта Толедо-Лукас, который владеет воздушной гаванью.

Ранее их судьба была неизвестна.

Грузовой самолет, перевозивший автозапчасти из города Миллингтон в штате Теннесси, разбился около 3:00 (10:00 мск) 11 сентября в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс в Огайо.

По данным телеканала, службы аэропорта не получили от самолета сигнала о бедствии. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, весь самолет был уже охвачен огнем.