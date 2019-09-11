В США грузовой самолет разбился около аэропорта

В США грузовой самолет разбился около аэропорта

В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет. Об этом сообщает местный телеканал WTVG.

Согласно сообщению, самолет, перевозивший автозапчасти, разбился около 3:00 по местному времени (10:00 мск) 11 сентября.

На борту самолета находились два человека, пока их судьба неизвестна.

По словам полицейских, когда они прибыли на место крушения, самолет был полностью охвачен огнем. Позднее пожарным удалось потушить возгорание.