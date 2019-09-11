Медведев назвал ключевые условия для развития рынка арендного жилья

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 12:12
Глава Минтруда счел неверной борьбу с бедностью методом «заливания денег» Общество, 16:57 Во Франции двое министров получили письма с угрозами Политика, 16:55 Зеленые зоны Москвы: почему законы мешают экологическим ценностям Партнерский материал, 16:52 Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет осталась без медалей на ЧМ Спорт, 16:50 Вернувшимся из России 35 украинцам выделят по $4 тыс. Политика, 16:48 СМИ опубликовали стенограмму последних слов убитого журналиста Хашкаджи Общество, 16:45 Волатильность Bitcoin упала до 4-месячного минимума: что будет дальше Крипто, 16:41 Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву Общество, 16:39 Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Общество, 16:36 Российский солдат найден мертвым в армянском Гюмри Общество, 16:28 Глава МИД Японии высказался за скорейшие мирные переговоры с Россией Политика, 16:24 Мужская сборная России по биатлону сменит старшего тренера Спорт, 16:16 Зеленский раскритиковал главу своего офиса за фото в наручниках Политика, 16:15 Почему компаниям не стоит недооценивать exit-интервью Pro, 16:10
Экономика ,  
0 
Медведев назвал ключевые условия для развития рынка арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал три условия развития рынка арендного жилья в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия 24».

«На самом деле для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое — это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья», — сказал Медведев.

По его словам, российское жилищное законодательство всегда было ориентировано на договор социального найма или отношения, регулирующие собственность на жилье.

Вторым условием, отметил Медведев, является такой уровень доходов населения, который позволит людям арендовать жилье. «Потому что арендное жилье стоит денег. Это не социальный наем, и здесь все должно быть в четких правовых рамках», — добавил он.

Глава кабмина также указал, что на пути развития рынка арендного жилья стоят не только психологические, но и экономические проблемы. «Нам действительно надо стимулировать строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду», — заключил Медведев.

Теги: арендное жилье, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Путин оценил возможность снижения ставок по ипотеке по всей России
Общество
Сбербанк опустил ставки по ипотеке ниже 10%
Финансы
Медведев заявил о несоответствии темпов роста экономики заданному уровню
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter