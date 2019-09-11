Медведев назвал ключевые условия для развития рынка арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал три условия развития рынка арендного жилья в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия 24».

«На самом деле для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое — это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья», — сказал Медведев.

По его словам, российское жилищное законодательство всегда было ориентировано на договор социального найма или отношения, регулирующие собственность на жилье.

Вторым условием, отметил Медведев, является такой уровень доходов населения, который позволит людям арендовать жилье. «Потому что арендное жилье стоит денег. Это не социальный наем, и здесь все должно быть в четких правовых рамках», — добавил он.

Глава кабмина также указал, что на пути развития рынка арендного жилья стоят не только психологические, но и экономические проблемы. «Нам действительно надо стимулировать строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду», — заключил Медведев.