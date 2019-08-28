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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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В Петербурге завели дело против стрелявшего на детской площадке мужчины

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, 26 августа около десяти часов вечера 48-летний мужчина выстрелил из ружья на детской площадке на проспекте Ударников. Он был задержан участковым на месте происшествия. По факту случившегося было возбуждено угловое дело о хулиганстве.

Позже сотрудники полиции провели обыск в квартире задержанного, где обнаружили и изъяли 150 патронов различного калибра, обрез ружья и снаряженный магазин к оружию.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов, говорится в сообщении. В полиции отметили, что мужчина уже отбывал срок за подобное преступление, которое совершил 20 лет назад.

В середине августа в Санкт-Петербурге произошла перестрелка между работниками рынка, который начали спорить из-за рабочего места. В результате три человека получили ранения, остальные участники конфликта скрылись с места происшествия.

Теги: Санкт-Петербург, стрельба, Уголовное дело, оборот оружия
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