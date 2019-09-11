Соратники Порошенко заблокировали закон об импичменте президента Украины

В Верховную раду Украины внесен проект постановления об отмене результатов голосования, в результате которого 10 сентября парламентом был принят закон о процедуре импичмента главы государства. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта проголосовали большинство депутатов парламента — 243 депутата из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», а также председатель Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Однако в связи с внесением в парламент проекта постановления об отмене результатов голосования спикер Верховной рады пока не может — вплоть до рассмотрения документа и его отклонения — подписать закон и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.

Проект постановления внесен от имени 13 депутатов от фракции партии «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко. При этом самого Порошенко среди них нет.

После принятия закона об импичменте представители «Европейской солидарности» заявляли, что это произошло с грубыми нарушениями парламентского регламента, однако Разумков это опроверг.