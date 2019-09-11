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Зеленский раскритиковал главу своего офиса за фото в наручниках

Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на фотографию главы своего офиса Андрея Богдана, снятую на Лазурном берегу. Об этом сообщает «Укринформ».

10 сентября Богдан опубликовал в Facebook фотографию, на которой позирует с надетым на одну руку наручником на французском курорте Сен-Тропе. На фото присутствует человек в жандармской форме, удерживающий Богдана за другой браслет и приставивший к его голове предмет, похожий на пистолет. «А еще в Сен-Тропе ездил [министр внутренних дел Украины [Арсен] Аваков, изучал оперативную обстановку. И [глава Службы безопасности Украины Иван] Баканов тоже был», — гласит подпись к снимку.

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Источники портала LB.ua сообщили, что фотография была сделана в День независимости Украины. В Сен-Тропе главу офиса украинского президента пригласили на свадьбу. По словам источников, Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости, которые прошли 23 и 24 августа.

Зеленский, комментируя эту публикацию, сообщил, что за несколько дней до поездки в Сен-Тропе Богдан ушел в отпуск и был приглашен на свадьбу друга. «Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Как один из реальных мощных людей во власти он не имеет права на День независимости своей страны в Сен-Тропе гулять», — заявил он.

Отвечая на вопрос, нарушил ли Богдан своими действиями закон, Зеленский отметил, что не все меряется законами.

Теги: Владимир Зеленский, фотография, наручники
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