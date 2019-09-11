Лавров не захотел гадать об отношениях с США после отставки Болтона

Гадать о возможном влиянии отставки помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона на российско-американские отношения не стоит. О такой точке зрения заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, Болтона он знает с 1990-х годов. «Он работал помощником госсекретаря по международным организациям, я занимался тем же самым в нашем министерстве», — рассказал министр, отметив, что во время работы в Нью-Йорке периодически ходил с Болтоном на «чашечку кофе». «Эрудированный человек, и с ним интересно разговаривать», — отметил Лавров. Министр заявил, что по большинству политических вопросов они с Болтоном не соглашались.

Глава МИДа напомнил, что президент США Дональд Трамп не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических отношений между Москвой и Вашингтоном. Лавров отметил, что «важно, чтобы те, кто обязан исполнять волю президента, переводили эти заявленные политические принципы на язык практических действий».