Медведев заявил о несоответствии темпов роста экономики заданному уровню

Темпы развития экономики России не соответствуют уровню поставленных задач и прогнозам. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся. Но это не означает, что ничего нельзя сделать», — отметил он.

По словам Медведева, именно для достижения необходимого темпа развития экономики работают национальные проекты, а также готовится прогноз, который включает в себя два сценария — оптимальный и более сложный.

Следуя оптимальному сценарию, Россия должна будет выйти на требуемые темпы. Однако премьер-министр уточнил, что реализация этой цели зависит не только от действий страны, но и от ситуации, сложившейся в мировой экономике.

Глава кабмина пояснил, что российская экономика чувствительно реагирует на общее замедление темпов роста мировой экономики, на такие проблемы, как торговые войны и санкции, а также на падение спроса на энергоносители.