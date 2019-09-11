Среда стала в Москве самым теплым 11 сентября за 70 лет

Среда стала в Москве самым теплым 11 сентября с 1948 года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в полдень воздух в столичном регионе прогрелся до плюс 26,3 градуса.

«Это самый теплый день [11 сентября] с 1948 года. С того времени в этот день температура поднималась выше плюс 25 градусов только три раза. То есть такие волны тепла встречаются в среднем раз в 25 лет», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что в 1909 году в этот день было плюс 27,8 градуса, что является максимумом за всю историю наблюдений.

Как ранее сообщали РБК в центре погоды «Фобос», летнее тепло продержится в Москве до выходных. В субботу в столичном регионе похолодает до плюс 16–18 градусов, а в воскресенье температура опустится до плюс 15–17 градусов.