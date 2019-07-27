Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Инцидент произошел 26 июля вблизи села Арамашево Алапаевского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи осмотрели место происшествия, тело подростка направили на судмедэкспертизу, которая установит время и точную причину смерти. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и выясняют причины, приведшие к трагедии.

Кроме того, проверку смерти ребенка проводит прокуратура области. Ведомство намерено выяснить, почему детей сопровождал только один сотрудник детского дома, передает ТАСС.

Как пишет Ura.ru, погибший мальчик был воспитанником детского дома Екатеринбурга, в Арамашево его и других детей привезли отдыхать в санаторий «Самоцвет». По словам источника издания, ребенок зашел в воде за кусты, из-за течения не смог удержаться на поверхности и захлебнулся.