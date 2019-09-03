Метрополитен Москвы назвал причиной сбоя на рыжей ветке сушилку для белья

Движение поездов на Калужско-Рижской линии от станции «Октябрьской» до «Китай-города» столичной подземки было остановлено из-за падения под поезд сушилки для белья, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.

Предмет, «похожий на металлическую сушилку для белья», между поездом и платформой станции «Китай-город» уронил один из пассажиров. В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящий момент движение на линии восстановлено.

Утром 3 сентября московское метро проинформировало об отсутствии движения поездов от «Октябрьской» до «Китай-города». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



