Венесуэльская PDVSA зарегистрировала свой офис в Москве

Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) зарегистрировала свой офис в Москве, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.

«Зарегистрировали в российской юрисдикции», — сказал министр (цитата по ТАСС), отметив, что численность персонала офиса в Москве будет невелика.

Согласно данным системы СПАРК, 6 августа в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) было внесено ООО «ПДВСА Русиа», владельцами которого числятся венесуэльская PDV EURO-ASIA SA (98%) и ее кубинская «дочка» PDVSA Cuba (2%). Основным видом деятельности «ПДВСА Русиа» в карточке значится консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В июле 2019 года Кеведо заявлял, что Россия обратилась к представителям PDVSA с просьбой зарегистрировать в стране собственное юридическое лицо, которое поможет обеспечить работу московского представительства компании. В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил открыть в Москве офис PDVSA, заменив им отделение компании в Португалии.