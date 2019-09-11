Лидер движения «Русофилы» заявил об обиде на обвинение в шпионаже

Председатель болгарского движения «Русофилы» Николай Малинов заявил, что предъявленное ему прокуратурой Болгарии обвинение в шпионаже не вызывает у него ничего, кроме обиды и удивления. Об этом он заявил в интервью телеканалу BTV.

«Определение «шпион» для меня очень обидно», — отметил Малинов.

По словам Малинова, он уже 30 лет занимается публичной политикой и помогает налаживать культурные и общественные связи с Россией. Он подтвердил, что намеревался создать информационный, детский и музыкальный каналы, а также сформировать политическую партию. В этих планах, по его словам, он не видел угрозу национальной безопасности Болгарии. Поэтому обвинение в шпионаже за общение с российскими партнерами «не вызывает ничего, кроме удивления», добавил он.

Малинова и председателя движения «Русофилы» Юрия Борисова задержали 10 сентября в рамках дела о шпионаже. Расследование проводится по ст. 105 УК, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.