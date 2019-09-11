Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье

Сообщение о нападении на инкассаторов в Подмосковье не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В Щелковском районе проводятся учения», — уточнили в полиции.

Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Щелково двое мужчин напали на инкассаторов и похитили 15 млн руб., после чего скрылись на BMW.

В июле на офис Бинбанка на Ленинградском проспекте на севере Москвы двое неизвестных совершили вооруженное нападение и похитили деньги из кассы.

В тот же день стало известно, что на офис микрофинансовой организации в Таганском районе напали неизвестные. Грабители с огнестрельным оружием похитили 10 млн руб.

