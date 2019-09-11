При нападении на инкассаторов в Подмосковье похитили 15 млн руб.

При нападении на инкассаторов в Подмосковье похитили 15 млн руб.

В подмосковном Щелково напали на инкассаторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник. По словам собеседника агентства, нападение совершили двое мужчин. По предварительным данным, им удалось забрать 15 млн руб. Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что злоумышленники скрылись с места преступления на BMW, введен план «Перехват».

Информация о нападении на инкассаторов «не подтверждается», заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В июле сотрудница одного из пунктов валюты в центре Москвы похитила 41 млн руб. у клиента, который пришел обменять их на доллары. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).