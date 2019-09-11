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EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
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В Совфеде не слышали о паузе Киева в расторжении договоров с Москвой

В Совете Федерации не слышали о том, что украинские власти взяли паузу в процессе денонсации двусторонних соглашений, который был начат при Петре Порошенко. Об этом в разговоре с РБК заявил первый зампред комитета по международным делам верхней палаты парламента Владимир Джабаров.

Тем не менее он отметил, что если эта информация соответствует действительности, то ее надо расценивать как позитивный шаг.

«Любому нормальному человеку понятно, зачем рушить то, что приносит выгоду обеим странам, Украине в первую очередь. Если это так, я думаю, что это хорошая основа для налаживания деловых контактов. <...> Надеюсь, что наступило время прозрения, и украинские власти начинают понимать, что Россия не враг, а естественный союзник в будущем», — сказал сенатор.

Он добавил, что в России хорошо относятся к украинскому народу, и выразил надежду на то, что это понимают на Украине.

Политика
СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

О приостановке денонсации двусторонних соглашений между Москвой и Киевом сообщила со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ». По ее данным, Киев перестал направлять уведомления о расторжении как минимум 40 соглашений, которое ранее анонсировал занимавший пост главы МИД республики Павел Климкин.

Теги: новости РБК, Владимир Джабаров, Совет Федерации, Россия, Украина ..., Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией
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