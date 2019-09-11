В Норильске выпал снег

В Норильске, который расположен на севере Красноярского края, выпал первый снег, в городе поднялась метель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таймырский центр метеорологии и мониторинга окружающей среды.

«Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», — сказали метеорологи.

Фотографии заснеженного города публикуют пользователи соцсетей.