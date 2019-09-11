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EQT $4,5 (-61,9%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
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Сахалинский избирком признал выборы губернатора состоявшимися

Сахалинский избирком признал выборы губернатора региона состоявшимися и действительными. Об этом сообщила председатель областного избиркома Виктория Черкасова на заседании комиссии, передает «Сахалин.инфо».

В минувшее воскресенье, 8 сентября, жители Сахалинской области выбирали главу региона. По результатам обработки 100% протоколов победил Валерий Лимаренко, набравший 56,14%. За него проголосовали около 79 тыс. человек. Инаугурация избранного губернатора состоится в четверг, 12 сентября.

Всего в выборах принимали участие пять кандидатов: помимо Лимаренко это представитель Коммунистической партии Алексей Корниенко (24,2%), кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер (7,6%), руководитель сахалинского отделения «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин (5,91%) и член Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин (2,25%). 

Президент России Владимир Путин назначил Лимаренко врио губернатора Сахалина в декабре 2018 года. На тот момент он более десяти лет возглавлял инжиниринговое подразделение «Росатома».

Теги: выборы, губернатор, Сахалинская область
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