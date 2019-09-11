Мэром Сочи стал бывший вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский

Новым мэром Сочи стал Алексей Копайгородский, бывший вице-губернатор Краснодарского края по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Тайное голосование в горсобрании состоялось во вторник, 10 сентября. За Копайгородского проголосовали все 44 депутата.



Алексей Копайгородский родился в Краснодаре 26 марта 1985 года. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации», в 2012 году — Владимирский юридический институт ФСИН по специальности «Юриспруденция». Спустя три года получил степень магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС. В 2014-2016 годы работал в администрации Краснодарского края. С февраля 2016-го по март 2017 года был заместителем главы Краснодара. С сентября 2017 года получил должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

В понедельник, 9 сентября, Анатолий Пахомов, руководивший Сочи с 2009 года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности мэра был назначен Копайгородский. Претендентов на место мэра выбрала специальная комиссия из восьми человек, после чего кандидатуры финалистов были вынесены на тайное голосование в городское собрание. Выборы в городе впервые состоялись по новой системе: ранее мэра выбирали в ходе голосования жители.