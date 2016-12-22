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В Германии из горящего поезда эвакуировали более 500 пассажиров
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В Германии из горящего поезда эвакуировали более 500 пассажиров
Общество, 15:54
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В Германии из горящего поезда эвакуировали более 500 пассажиров

В Германии загорелся высокоскоростной поезд ICE, следовавший из Кельна в Мюнхен, все пассажиры эвакуированы. Об этом говорится в сообщении железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

В поезде находились 510 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате ЧП сгорели два вагона. После пожара высокоскоростную дорогу между Кельном и Франкфуртом перекрыли. Уточняется, что в связи с этим поезда будут двигаться по объездной дороге, и время поездки увеличится примерно на 80 минут. Причины пожара выясняются.

Как пишет газета Bild, запах дыма почувствовал полицейский, путешествовавший поездом. Он активировал пожарную систему, благодаря чему удалось избежать жертв. По данным издания, пять человек получили легкие травмы.

В конце июля в Баварии пассажиров скоростного поезда ICE эвакуировали из-за обнаружения в одном из вагонов чашки Петри (лабораторная посуда. – РБК) с неизвестным веществом. Прибывшие на место специалисты не обнаружили в воздухе веществ, которые могли бы угрожать здоровью пассажиров. Вагон, где была обнаружена чашка Петри отцепили от состава, а ее направили в лабораторию для изучения.

Теги: Поезд , Пожар , Германия , ЧП , Европа
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