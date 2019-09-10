Экс-жена Гуфа Айза оценила набравший более миллиона дизлайков клип

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина заявила РБК, что с клипом, набравшим рекордное количество дизлайков, его «кто-то подставил».

По словам Анохиной, она не видела клип «Москва» Гуфа и Тимати: «Мне хватило реакции людей, статей и бури негатива, которая в этот момент, мне кажется, проснулась во всей стране».

Анохина подтвердила, что не располагает информацией, был ли это государственный заказ и получил ли Тимати какие-либо деньги за песню.

«Алексей (Гуф) не получил за это ничего. Ему предложил Тимати спеть песню в честь дня рождения Москвы, и Алексей за день написал куплет и поздравил город», — сообщила экс-супруга рэпера.

Она добавила, что Гуф не делал этого специально и его кто-то подставил».