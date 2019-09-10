Глава «Газпрома» вошел в попечительский совет «Иннопрактики»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,28 -0,27 EUR Бирж. 72,06 -0,34 Brent 63,40 +1,04% USD Нал. 65,86 64,74 EUR Нал. 72,89 71,60 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1047 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 227,00 -91,00 IMOEX 2 787,52 +0,03% RTSI 1 343,95 +0,28% DJIA 26 851,86 +0,06% Nasdaq 8 073,90 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-62,62%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,14%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Ferrari $185 (+21,71%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-62,62%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,14%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Ferrari $185 (+21,71%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 12:12
В Нижегородской области загорелся склад площадью 5 тыс. кв. м Общество, 20:02 Суд отправил на пересмотр иск РГС на ₽828 млн после жалобы Авена Путину Финансы, 20:02 Глава «Газпрома» вошел в попечительский совет «Иннопрактики» Бизнес, 19:52 Исторический финал. Чем запомнилось выступление Медведева на US Open Спорт, 19:41 Близкие Элины Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти Общество, 19:39 Бывший футболист «Зенита» Марк Гек умер в возрасте 87 лет Спорт, 19:34 СМИ узнали о санкциях против Франции за не тот гимн в матче с Албанией Спорт, 19:30 Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Общество, 19:28 Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах Общество, 19:26 «Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля Общество, 19:23 Презентация Apple нового iPhone и других продуктов. Онлайн-трансляция Стиль, 19:19 Умер классик фотографии Роберт Франк Общество, 19:13 Советник Трампа по нацбезопасности Болтон подал в отставку Политика, 19:10 В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке Политика, 18:59
Бизнес ,  
0 
Глава «Газпрома» вошел в попечительский совет «Иннопрактики»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер вошел в попечительский совет компании «Иннопрактика», следует из информации, размещенной на ее сайте.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Интерфаксу», что компания начала работу с фондом. Он отметил, что в настоящее время готовится соглашение о сотрудничестве.

В попечительский совет «Иннопрактики» также входят главы крупнейших российских компаний: Игорь Сечин (ПАО «НК» Роснефть»), Сергей Чемезов (ГК «Ростех»), Николай Токарев («Транснефть»), Андрей Акимов (АО «Газпромпанк»), Александр Дюков (ПАО «Газпром нефть»), Алексей Лизачев — («Росатом») и другие.

«Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ) и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», руководителем которых является Катерина Тихонова. Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

В 2018 году фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (работающий под брендом «Иннопрактика») получил контракт нефтяной компании «Роснефть» на «разработку технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных». Согласно условиям контракта, работа, за которую «Роснефть» обещала заплатить 354,7 млн.руб., должна быть завершена до конца 2019 года.

Теги: Алексей Миллер, «Иннопрактика», попечительский совет
Материалы по теме
«Иннопрактика» получила научно-исследовательский контракт «Роснефти»
Бизнес
«Иннопрактика» раскрыла источник трехкратного роста прибыли
Общество
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter