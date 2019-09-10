Глава «Газпрома» вошел в попечительский совет «Иннопрактики»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер вошел в попечительский совет компании «Иннопрактика», следует из информации, размещенной на ее сайте.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Интерфаксу», что компания начала работу с фондом. Он отметил, что в настоящее время готовится соглашение о сотрудничестве.

В попечительский совет «Иннопрактики» также входят главы крупнейших российских компаний: Игорь Сечин (ПАО «НК» Роснефть»), Сергей Чемезов (ГК «Ростех»), Николай Токарев («Транснефть»), Андрей Акимов (АО «Газпромпанк»), Александр Дюков (ПАО «Газпром нефть»), Алексей Лизачев — («Росатом») и другие.

«Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ) и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», руководителем которых является Катерина Тихонова. Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

В 2018 году фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (работающий под брендом «Иннопрактика») получил контракт нефтяной компании «Роснефть» на «разработку технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных». Согласно условиям контракта, работа, за которую «Роснефть» обещала заплатить 354,7 млн.руб., должна быть завершена до конца 2019 года.